الثلاثاء
10 03 2026
20 رمضان 1447
بيروت 12:23
عاجل
اعلام العدو: قررت قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح آلاف المجندين الاحتياطيين مؤقتًا الذين تم استدعاؤهم يوم السبت مع الضربة الافتتاحية
10-03-2026 11:35 صباحًا
اعلام العدو: بطريقة غير مألوفة طُلب من وزراء الحكومة عدم نشر موعد اجتماع الحكومة أو الأماكن التي سيتوجهون إليها لإجراء محادثة سرية
12:21
القناة 12 عن تقديرات أمنية صهيونية: حزب الله يحاول استنزاف الجبهة الداخلية بشكل أكبر
12:20
مراسل المنار: قوة إسرائيلية معادية مؤلفة من عدد من الجرافات والدبابات تتقدم باتجاه منطقة عزراييل في أطراف كفرشوبا في ظل قصف مدفعي وفسفوري يستهدف أطراف البلدة
12:10