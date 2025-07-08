الإثنين   
   08 07 2025   
   11 محرم 1447   
   بيروت 01:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب القسام: جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان