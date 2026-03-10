الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 10:14
Ar

    جيش العدو يوجه انذارا عاجلا الى سكان مبنى في بلدة العباسية في صور ومبنى في بلدة حارة صيدا

      الجيش الايراني: استهدفنا بمسيرات مصافي النفط والغاز ومخازن الوقود التابعة للكيان الصهيوني في حيفا

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي غربي القدس المحتلة وفي أسدود ومحيطها

      اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في تل أبيب ومحيطها

