وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لا أعتقد أن مسألة الحوار أو التفاوض مع الأمريكيين ستعود مجددًا إلى جدول أعمالنا لأن لدينا تجربة مريرة جدًا في التفاوض مع أمريكا