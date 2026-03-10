الثلاثاء   
    المقاومة الإسلامية: خلال محاولات العدوّ سحب الدبّابتين عمد المجاهدون مجدّدًا إلى استهداف قوّات الإخلاء بالأسلحة المناسبة وسط اشتباكات ضارية مع القوّة “الإسرائيليّة” المتقدّمة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرًّة

