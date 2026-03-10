الثلاثاء   
    وكالة فارس عن مصدر عسكري : لن نسمح حتى إشعار آخر بتصدير لتر واحد من النفط في المنطقة الى العدو وحلفائه

      المقاومة الاسلامية في العراق : نفذ مجاهدونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سبعاً وثلاثين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

      المقاومة الاسلامية : استهدف مجاهدونا عند الساعة 01:30 من فجر اليوم الثلاثاء ثكنة يفتاح بصلية صاروخيّة.

      المقاومة الاسلامية : استهدفنا عند الساعة 00:35 فجر اليوم قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة نوعيّة.

