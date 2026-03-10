الثلاثاء   
    المتحدث باسم حرس الثورة: ترامب بدأ الحرب بالكذب والخداع للشعب الأميركي لكن ردود إيران وضعته في حالة من الحيرة والعجز

      مواضيع ذات صلة

      إعلام المقاومة : استهدفنا عند الساعة 10:00 من صباح أمس الإثنين للمرّة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا وهي تبعد 35 كلم ، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

      إعلام المقاومة الاسلامية : صفارات الإنذار تدوّي في أفيفيم بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

      المقاومة الإسلامية تستهدف للمرّة الأولى قاعدة “تسيبوريت” شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة

