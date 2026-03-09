الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 00:09
    وسائل اعلام إيرانية تنقل عن حرس الثورة الإسلامية: أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفيري “إسرائيل” وأمريكا من أراضيها ستتمتع بحرية وصلاحية كاملة في عبور مضيق هرمز ابتداء من الغد

      مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند الساعة 23:00 مصنعًا عسكريًّا غرب مدينة صفد بصليةٍ صاروخيّة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الشمال بعد اطلاق صواريخ من ايران

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة الطيبة ووادي السلوقي ومدينة الخيام

