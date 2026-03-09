وزير الخارجية الايرانية: يبدو أن الهجوم على محطة تحلية المياه في قشم قد نُفذ باستخدام اراضي جيراننا أيضاً وإذا قامت صواريخنا القوية بتدمير هذه المنظومات أينما وجدت رداً على ذلك فلا ينبغي لأحد أن يشتكي