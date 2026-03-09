الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 00:09
    وزير الخارجية الايرانية: يبدو أن الهجوم على محطة تحلية المياه في قشم قد نُفذ باستخدام اراضي جيراننا أيضاً وإذا قامت صواريخنا القوية بتدمير هذه المنظومات أينما وجدت رداً على ذلك فلا ينبغي لأحد أن يشتكي

      مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند الساعة 23:00 مصنعًا عسكريًّا غرب مدينة صفد بصليةٍ صاروخيّة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الشمال بعد اطلاق صواريخ من ايران

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة الطيبة ووادي السلوقي ومدينة الخيام

