    الحرس الثوري يعلن عن تدمير مركز “هائلا” للاتصالات الفضائية في جنوب تل أبيب والذي كان يمثل حلقة وصل رئيسية بين القواعد الجوية والطائرات الحربية الإسرائيلية

      تجمع المحامين في حزب الله بشأن توقيف المقاومين: فعل المقاومة كفلها الدستور وميثاق الأمم المتحدة

      مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية اغارت للمرة الثالثة على بلدة عيتا الجبل

      مراسل المنار: خلال عمل فرق الدفاع المدني على الكشف على مكان الغارة في عيتا الجبل اغارت الطائرات الحربية مجددا باتجاه ذات المنطقة دون ان ينفجر الصاروخ

