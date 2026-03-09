الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 21:03
    النائب محمد رعد: حكومة لبنان استجابت لتعيين دبلوماسي مدني في الميكانيزم ثم فتح حوار سياسي مباشر بين الإسرائيلي والدبلوماسي اللبناني

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية 9|3|2026

      النائب محمد رعد: نصبر على من يخطأ في حقنا ممن نعتبرهم شركاء في وطننا

      تقرير مصور | حين واجهت الخريبة الإنزال الإسرائيلي الأول في البقاع

