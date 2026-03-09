الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 19:29
    كلمة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد نشرة الأخبار المسائية لقناة المنار

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قاعدة الرملة الاسرائيلية (قاعدة قيادة الجبهة الداخلية) جنوب شرق مدينة تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 135 كلم بصلية من الصواريخ النوعية

      وزارة الصحة اللبنانية: حصيلة الشهداء والجرحى أصبحت 486 شهيدا و1313 جريحا منذ توسيع العدوان الاسرائيلي في 2 آذار

      الرئيس نبيه بري: لا أحد يفكر بالمسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد رودولف هيكل

