    نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب مهنئا آية الله السيد مجتبى الخامنئي: أسعدنا انتخابكم قائدا للثورة الاسلامية المظفرة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدف بلدة جويا في جنوب لبنان

      الشيخ علي الخطيب: انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي في ظل الحرب العدوانية هو دليل واضح على استمرار التصدي لهذه الحرب الظالمة

      غارة تستهدف بلدة سحمر ليل أمس وتدمّر منزلاً من دون وقوع إصابات

