    عاجل

    اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الشمال والوسط

      جيش العدو يدعو السكان للدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر

      الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان

      صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

