    عباس عراقجي : إنني، إلى جانب جميع دبلوماسيي الجمهورية ، نعلن البيعة للقائد الثالث ، ونعاهده أن لا ندّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب و المصالح والامن الإيراني

      صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

      المُقاومة الإسلاميّة : استهدف مجاهدونا مدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة

      صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونا ومرغليوت

