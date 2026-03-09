عباس عراقجي : إنني، إلى جانب جميع دبلوماسيي الجمهورية ، نعلن البيعة للقائد الثالث ، ونعاهده أن لا ندّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب و المصالح والامن الإيراني