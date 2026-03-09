الإثنين   
    عاجل

    إيران | جليلي : الشعب الايراني العظيم يؤكد للأصدقاء والأعداء أن المسار المشرّف للثورة نحو قمم التقدم والارتقاء سيستمر باتباع الولي الفقيه وأن إيران ستبقى مرفوعة الرأس

      مواضيع ذات صلة

      صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

      المُقاومة الإسلاميّة : استهدف مجاهدونا مدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة

      صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونا ومرغليوت

