    عاجل

    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران لزيارة كيان العدو الثلاثاء والاجتماع بنتنياهو

      إعلام العدو :السيناتور الجمهوري المتشدد ليندسي غراهام يعارض هجمات “إسرائيل” على منشآت النفط في إيران ويطلب الحذر في تحديد الأهداف

      إعلام العدو : تعزيز الحراسة حول منزل نتنياهو خشية محاولات اعتداء أو اغتيال

      كردستان العراق : هجوم بطائرات مسيّرة انقضاضية يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل في كردستان العراق

