بيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة انتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (دام ظله العالي)

إيماناً بوعود الله تعالى، إن انتخابكم المبارك، بصفتكم ثالث قادة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتصويت الحاسم والمدروس من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة، لخلافة الإمام الشهيد الجليل وحكيم العصر، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (ره)، سيبشر بعصر جديد من العزة والاقتدار للأمة الإيرانية.

إن هذا الاختيار القيّم يُجسد إرادة الأمة الإسلامية في ترسيخ الوحدة الوطنية؛ وحدة تشكل سداً منيعاً يجعل الأمة الإيرانية صامدة في وجه مؤامرات الأعداء.

إن إنجازات والدكم الشهيد العظيم في الحفاظ على النظام والنهوض بالثورة، أرست قاعدة متينة لمستقبل إيران، ستصل بقيادتكم إلى آفاق رفيعة من الاستقلال الدائم والتقدم العلمي والتكنولوجي والتنمية الشاملة. إنه مستقبل تثمر فيه ثمار هذه الوحدة والتدبير الحكيم تطوراً وعدالة اجتماعية وعزة عالمية.

لقد أثبتت إيران الإسلامية عبر تاريخها أنها تقف في وجه الصعاب، وتجتاز أصعب المراحل بالاعتماد على الحكمة الجماعية والإيمان والجهود المتواصلة. واليوم، وبالاعتماد على رؤوس المال القيّمة هذه، والاستفادة من قدرات جميع النخب بمختلف توجهاتهم، والشباب الغيور، والمسؤولين المخلصين للبلاد، ورغم العدوان الوحشي والصارخ من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا الإجرامية، وبفضل تدبير وتمهيدات قائدنا الشهيد، وصمود الشعب الإيراني الكريم الاستثنائي، وعزم وإرادة القوات المسلحة الباسلة والمخلصة في إيران، سيسهل ذلك تحقيق الكفاءة والتقدم.

ولا شك أن تجاوز المشاكل الراهنة سيتحقق بقيادتكم الحكيمة، وبخلق فضاء قائم على الثقة والتعاضد والمشاركة والمقاومة الواسعة للشعب.

أبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بالسداد والتوفيق في صون هذه الوحدة المقدسة وبناء إيران متقدمة ومستقلة.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية