إعلام المقاومة : بعد تقدم قوّة لجيش العدوّ اتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة عند س 23:50 من الأحد ، استهدفها المجاهدون بالقذائف المدفعيّة.