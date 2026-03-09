الإثنين   
    إعلام المقاومة : بعد تقدم قوّة لجيش العدوّ اتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة عند س 23:50 من الأحد ، استهدفها المجاهدون بالقذائف المدفعيّة.

      بيان الحرس الثوري في اختيار اية الله السيد مجتبى خامنئي قائداً للثورة

      اعلام المقاومة : للمرة الثانية تقصف المقاومة بالمدفعبة قوة من جيش الاحتلال حاولت التقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة عند الساعة 00:45 .

      الرئيس الإيراني: انتخاب القائد الاعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي سيبشر بمرحلة جديدة من عزة واقتدار شعبنا

