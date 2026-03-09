إعلام المقاومة | أنزلت بعض المروحيات قوّة مشاة في سهل سرغايا ،رُصِد تقدّمها اتجاه الجرود اللبنانيّة. تصدى المجاهدون للمروحيّات وللقوّة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة، وما زالت الاشتباكات مستمرة