عاجل
المقاومة الإسلاميّة تستهدف كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة في إطار التحذير الذي وجهته لعدد من مستوطنات الشمال
08-03-2026 23:57 مساءً
إيران | القوات المسلحة : سنكون أكثر اقتدارًا وصلابة وجهادية من السابق في حماية إنجازات الثورة الإسلامية
00:48
إيران | القوات المسلحة : أعلنت أنها تحت أوامر وتوجيهات منتخب مجلس خبراء القيادة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة
00:46
إيران | :القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء
00:42