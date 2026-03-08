الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 00:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حشود غفيرة في طهران والمحافظات احتفاءً بانتخاب آية الله السيد مجتبى خامنئي القائد الثالث للثورة والجمهورية الإسلامية

      مواضيع ذات صلة

      إيران | القوات المسلحة : سنكون أكثر اقتدارًا وصلابة وجهادية من السابق في حماية إنجازات الثورة الإسلامية

      إيران | القوات المسلحة : سنكون أكثر اقتدارًا وصلابة وجهادية من السابق في حماية إنجازات الثورة الإسلامية

      إيران | القوات المسلحة : أعلنت أنها تحت أوامر وتوجيهات منتخب مجلس خبراء القيادة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة

      إيران | القوات المسلحة : أعلنت أنها تحت أوامر وتوجيهات منتخب مجلس خبراء القيادة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة

      إيران | :القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء

      إيران | :القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء