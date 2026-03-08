الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 21:43
    مراسل المنار: غارة من طيران العدو الصهيوني على بلدة دبين في جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي السلوقي جنوب لبنان

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 8-3-2026

      مراسل المنار: الطائرات الحربية الاسرائيلية المعادية أغارت مستهدفة بلدة شقرا جنوب لبنان

