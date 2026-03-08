المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته إحدى قنوات التلفزة اللبنانية في نشرة أخبارها وفي فقرة “المشهد السياسي” عن الرئيس بري عار من الصحة فإقتضى التوضيح