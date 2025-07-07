الإثنين   
   07 07 2025   
   11 محرم 1447   
   بيروت 19:05
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    تجمع موظفي الإدارة العامة في لبنان: نعلن التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع حصراً على أن يكون التوقف عن العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع، ومن ثم زيادة ايام التوقف تدريجياً وصولاً الى التوقف الدائم