الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 18:34
    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على بلدة تول في قضاء النبطية جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي على بلدة الغندورية جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان

      وكالة الانباء الايرانية: تدمير مركز لغسيل الكلى في كرج جراء عدوان اميركي اسرائيلي استهدف مستودع نفط بالمدينة

