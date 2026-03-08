الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 17:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه “إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مسيرة اسرائيلية أطلقت صاروخين على شارع الطوارئ في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان

      مراسل المنار: مسيرة اسرائيلية أطلقت صاروخين على شارع الطوارئ في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان

      تقرير مصور | الخدعة الكبرى: علم من الثريا، طالته أيدٍ من فارس

      تقرير مصور | الخدعة الكبرى: علم من الثريا، طالته أيدٍ من فارس

      مراسل المنار: طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة علما الشعب الجنوبية مستهدفة أحد أبنائها ما أدى لاستشهاده

      مراسل المنار: طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة علما الشعب الجنوبية مستهدفة أحد أبنائها ما أدى لاستشهاده