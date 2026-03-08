الأحد   
    اعلام العدو: سقوط مقذوفات صاروخية في 16 منطقة في الاستهداف الاخير في منطقة غوش دان

      المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: سقوط قتيلين وإصابة واحدة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المعارك جنوبي لبنان

      اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في دوفيف بعد خول طائرة مسيرة من لبنان

      بالفيديو| ايران تستهدف تل ابيب بصواريخ انشطارية وسقوط اصابات

