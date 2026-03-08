الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 12:22
    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

      الأمن العام ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم بالجليل الغربي

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الطيبة

