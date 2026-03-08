الأحد   
    وزارة الصحة الإسرائيلية: إجلاء 1929 إسرائيليا مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران

      وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة

      اذاعة العدو: الجيش وجد صعوبة في اعتراض مسيرات وصلت الى خليج حيفا وشمال عكا

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار مستهدفا بلدة كونين

