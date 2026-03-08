المقاومة الاسلامية: يتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 03:00 من فجر اليوم لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة وما زال الاشتباك مستمراً