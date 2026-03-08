الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 04:36
    إيران | دفعة جديدة من الصواريخ بعيدة المدى اتجاه شمال فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      المقــاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بصلية صاروخية تجمّعًا لآليّات الاحتلال ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا

      المقاومة الاسلامية في العراق | نفذ مجاهدونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أربعاً وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

      المقاومة الاسلامية: يتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 03:00 من فجر اليوم لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة وما زال الاشتباك مستمراً

