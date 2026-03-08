الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 03:03
    عاجل

    صفارات الإنذار تدوي في نتانيا والعفولة ومحيطهما

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء 4 شــهداء و10 جرحى في غارة الروشة

      اعلام المقاومة | استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند فجر اليوم ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

      وزارة الصحة اللبنانية| 3 شهداء و 9 جرحى هي الحصيلة الأولية للغارة الاسرائيلية على فندق رامادا في محلة الروشة في بيروت

