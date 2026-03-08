الأحد   
    عاجل

    واشنطن | ترمب منتقدا رئيس وزراء بريطانيا لسنا بحاجة الى حاملة طائراتكم وسنتذكر جيدا موقفكم بعدم مشاركتنا الحرب على ايران و ستارمر ليس تشرشل.. ما يهدد العلاقة الخاصة بين واشنطن ولندن

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء 4 شــهداء و10 جرحى في غارة الروشة

      صفارات الإنذار تدوي في نتانيا والعفولة ومحيطهما

      اعلام المقاومة | استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند فجر اليوم ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

