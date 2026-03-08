المتحدث باسم الحرس الثوري: الصواريخ التي استُخدمت حتى الآن في العمليات تعود في معظمها إلى الجيلين الأول والثاني وسيكون هناك نمط جديد من الهجمات باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى