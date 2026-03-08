الأحد   
   08 03 2026   
   18 رمضان 1447   
   بيروت 01:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بواشنطن : ان كل يوم من الحرب يكبد أميركا تكاليف حربية بقيمة مليار دولار يوميا

      مواضيع ذات صلة

      صلية صاروخية تجاه مستعمرة مرغليوت وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل.

      صلية صاروخية تجاه مستعمرة مرغليوت وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل.

      المتحدث باسم الحرس الثوري : ما تم استخدامه حتى الان هو من الصواريخ القديمة من الجيلين الاول والثاني

      المتحدث باسم الحرس الثوري : ما تم استخدامه حتى الان هو من الصواريخ القديمة من الجيلين الاول والثاني

      المتحدث باسم الحرس الثوري : نحن على أبواب مراحل جديدة من الهجمات و استخدام صواريخ جديدة بعيدة المدى أشد فتكا

      المتحدث باسم الحرس الثوري : نحن على أبواب مراحل جديدة من الهجمات و استخدام صواريخ جديدة بعيدة المدى أشد فتكا