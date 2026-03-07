المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقاعدة العديد الجوية الاستراتيجية إلى جانب قواعد الظفرة الجوية والجفرة الجوية وقاعدة الشيخ عيسى الجوية تعرضت مرارًا لضربات كثيفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة