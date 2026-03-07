المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: موجة عملياتية كثيفة أطلقت بعد ظهر اليوم ووجهت ضربات ساحقة لجبهة الاستكبار وحتى الآن أُصيبت 17 قطعة بحرية تابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما