الإثنين   
   07 07 2025   
   11 محرم 1447   
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    الرئيس بري بعد لقائه المبعوث الاميركي: الاجتماع كان جيداً وبناء آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان