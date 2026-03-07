رئيس السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة المؤقت في ايران: الضربات المكثفة على هذه الأهداف ستستمر وهذه الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا والحكومة وسائر أركان النظام مجمعة على ذلك