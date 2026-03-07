السبت   
    الحرس الثوري الايراني: في إطار الموجة الـ26 من عملية “الوعد الصادق 4” استهدفنا قاعدة “جفير” الأميركية في البحرين بصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل

      مواضيع ذات صلة

      رئيس وزراء العدو الإسرائيلي “بنامين نتنياهو”: العملية التي نفذت الليلة في لبنان لم تُسفر عن النتائج التي كنا نبحث عنها

      بالفيديو | الحرس الثوري يطلق صواريخ “عماد” و”خيبر” في الموجة 26 من عمليات “الوعد الصادق 4”

      مراسل المنار: الطائرات الحربية الاسرائيلية المعادية استهدفت بلدات كفرا وياطر وأنصار ودير سريان وخربة سلم في جنوب لبنان

