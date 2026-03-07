السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 14:49
ArEnFrEs

    مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال شرق صفد بصلية صاروخية

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار : غارة من الطائرات الحربية المعادية استهدفت مدينة بنت جبيل

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شتولا وايفن مناحم بالجليل الغربي

      6 شهداء في شمسطار

