    الجبهة الداخلية الصهيونية صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة والمطلة وقرية الغجر والجليل الاعلى

      اسماعيل سكرية: دحر العدوان في النبي شيت يؤكد استحالة فصل الدم الواحد بين الجيش وأهله

      الرئيس الاندونيسي: قد ننسحب من “مجلس السلام” إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين

      حرس الثورة الإسلامية : خلال هذا الهجوم تم استهداف مركز الحرب الجوية للقوات الأمريكية ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر ورادارات التحكم في إطلاق النار

