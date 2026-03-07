حرس الثورة الإسلامية : تُعد هذه القاعدة إحدى أكبر وأهم قواعد الطائرات ومركزاً للتحكم وتوجيه القوات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وقد أصابت الأهداف المحددة بنجاح