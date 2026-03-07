السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 05:16
    عاجل

    المقاومة الإسلامية: رصدنا مساء أمس تسلل 4 مروحيات للعدو من الجانب السوري حيث أنزلت قوة مشاة عند مثلث جرود يحفوفا، الخريبة ومعربون

      الخارجية الإيرانية: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحياد ونحن نتعرض لعدوان غير مبرر من دولتين نوويتين

      إعلام العدو: سماع دوي انفجارات عنيفة في “تل أبيب”

      المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا عند الساعة 04:15 منطقة إخلاء قوات العدو في جرود بلدة النبي شيت بصليات صاروخية

