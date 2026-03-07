العلاقات العامة لـ الحرس الثوري: بدأت الموجة الجديدة من الهجمات الإيرانية قبل دقائق برمز مقدس “يا مهدي (عج)” لاستهداف قلب الأراضي المحتلة وتل أبيب، وقد أصابت الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت الأهداف المحددة بنجاح