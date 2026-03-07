السبت   
   07 03 2026   
   17 رمضان 1447   
   بيروت 00:32
    اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو “اسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران المعادي يغير على منطقة الشعرة في البقاع

      ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 06/03/2026

      المقاومة العراقية تحذر: المساس بأمن الضاحية يعني استهداف مصالحكم

