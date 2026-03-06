الجمعة   
    الحرس الثوري الإسلامي: ضرب مراكز تكنولوجيا متقدمة وأمن سيبراني ومراكز دعم عسكري في بئر السبع بالأراضي المحتلة.

      اعلام العدو: تُسرع الولايات المتحدة في استبدال رادار نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في الأردن، والذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيات مدعومة من إيران، وفقًا لمسؤول أمريكي. يُعدّ الرادار عنصرًا أساسيًا في نظام الاعتراض الأرضي، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.

      وزير الخارجية عباس عراقتشي: ردّ إيران فسيكون حتماً موجَّهاً إلى قواعد الولايات المتحدة و مؤسساتها

      وزير الخارجية عباس عراقتشي: إنّ المعتدين الأمريكيين ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء

