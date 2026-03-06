مجلس الدفاع الإيراني يحذّر إقليم كردستان العراق

حذّر مجلس الدفاع الإيراني، ممثلاً بعلي أكبر أحمديان، إقليم كردستان العراق من السماح بوجود أو نشاط قوات أو جماعات معادية على أراضيه.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن أحمديان قوله إن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت إجراءات دفاعية متعددة، ونفّذت عمليات استهدفت «مواقع أميركية وإسرائيلية وجماعات انفصالية».

وأضاف أن هذه الاستهدافات اقتصرت حتى الآن على «القواعد الأميركية والإسرائيلية والجماعات الانفصالية»، محذراً من أنه في حال استمرار السماح بوجود هذه الجهات أو تسللها عبر حدود الإقليم إلى داخل إيران، فإن طهران قد تعتبر البنى التحتية في الإقليم «قاعدة خلفية» لها، ما قد يعرّضها للاستهداف.

وأشار أحمديان أيضاً إلى أن العلاقات الودية والدعم الإيراني للإقليم قد يتوقفان، مذكراً بالدعم الذي قدّمته طهران للإقليم خلال معاركه ضد تنظيم «داعش».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أوضح الحرس الثوري الإيراني أن مقاتلي وحدة الطائرات المسيّرة نفّذوا عملية أصابوا من خلالها مركز التنصّت في سورداش بإقليم كردستان، وذلك عبر طائرة مسيّرة انتحارية من طراز الذخائر الجوالة.

المصدر: تسنيم