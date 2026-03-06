الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 19:30
    المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجوما جويا على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتل بسرب من المسيّرات الانقضاضية

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دشمة يتحصن فيها جنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة

      تحذيرات وغارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مبانٍ سكنية في بلدة النبي شيت بالبقاع

      شهداء وجرحى جراء غارة من دون انذار على منطقة صيدا

